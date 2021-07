La definizione e la soluzione di: Per niente adatta a fare le cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : inetta

Curiosità/Significato su: Per niente adatta a fare le cose Vivere o niente Vivere o niente (singolo). Vivere o niente è il sedicesimo album in studio del cantautore italiano Vasco Rossi, uscito il 29 marzo 2011, a tre anni ed 23 ' (2 516 parole) - 10:01, 14 giu 2021

