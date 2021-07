La definizione e la soluzione di: Non dovuta, illegale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : indebita

Curiosità/Significato su: Non dovuta, illegale Pfizer - miliardi di $ chiudendo così le pendenze civili e penali dovute alla commercializzazione illegale di quattro farmaci: Valdecoxib, Ziprasidone, Linezolid 200 ' (18 241 parole) - 18:36, 24 giu 2021

