Non lo è chi parteggia

Soluzione 4 lettere : Equo

Curiosità/Significato su: Non lo e chi parteggia La spigolatrice di Sapri caso ad assistere allo sbarco, incontra Pisacane e se ne invaghisce; la donna parteggia per i trecento e li segue in combattimento (invece di recarsi al 4 ' (544 parole) - 21:08, 19 apr 2021

