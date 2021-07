La definizione e la soluzione di: Non ne basta una per far primavera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : rondine

Curiosità/Significato su: Non ne basta una per far primavera Manuel Locatelli senza paura, non basta chiamarsi ‘Italia’ per vincere”, su figc.it. URL consultato il 6 settembre 2019. ^ Prima convocazione in Nazionale A per Caputo e Locatelli 20 ' (1 424 parole) - 19:06, 8 lug 2021

Altre definizioni con basta; primavera; Al gondoliere ne basta uno; Un cantante come Sfera Ebbasta; Non basta una rondine... a farla!; Ne basta una in più per far traboccare il vaso; La primavera dei latini; Chi ha composto La primavera; La bella inizia a primavera; Cade sempre in primavera; Ultime Definizioni