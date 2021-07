La definizione e la soluzione di: Natanti in pessime condizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Bagnarole

Curiosità/Significato su: Natanti in pessime condizioni Carretta del mare particolarmente fatiscente, vetusta o di scarsissima fattura e qualità e dalle pessime proprietà nautiche, o una imbarcazione di fortuna. L'accezione corrente 5 ' (394 parole) - 19:28, 28 giu 2020

