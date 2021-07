La definizione e la soluzione di: L'opposto di discordia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: L opposto di discordia

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur come, in senso opposto - cioè in aperta discordia -, ogni pur meritevole e ambito scopo è destinato a fallire miseramente. In punto di morte Micipsa, 3 ' (234 parole) - 19:51, 1 lug 2021