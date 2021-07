La definizione e la soluzione di: L'arnese per la frutta secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Schiaccianoci

Curiosità/Significato su: L arnese per la frutta secca Piatti a base di pasta suddivisi in pasta secca, pasta fresca, pasta all’uovo, pasta ripiena, gnocchi). I vari tipi di cottura sono suddivisi in pasta asciutta (in cui la pasta viene 58 ' (431 parole) - 17:44, 20 giu 2021

Altre definizioni con arnese; frutta; secca; Un arnese da cucina; Un arnese per i travasi; Arnese del falegname; Arnese del boscaiolo; Uno zucchero della frutta; Un salto che si sfrutta; Si sfruttano con le miniere; Nazioni annesse oltremare, sfruttate e sottomesse; Si secca se uno parla troppo; Leggeri guai, seccature; All’autista secca usarlo; Vino d’uva secca; Ultime Definizioni