La definizione e la soluzione di: La indossa in testa il pallanuotista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : calottina

Curiosità/Significato su: La indossa in testa il pallanuotista Antonio Cassano (categoria Nati il 12 luglio) locale. Nel 2010 ha sposato, con matrimonio misto in quanto ateo, la pallanuotista Carolina Marcialis; la coppia ha due figli: Christopher, che è nato nel 87 ' (7 878 parole) - 23:30, 7 lug 2021

