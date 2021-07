La definizione e la soluzione di: Il filosofo per il quale l''archetipo era l'acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : talete

Curiosità/Significato su: Il filosofo per il quale l archetipo era l acqua Quattro elementi ( Elementi (filosofia)) Diablo (rappresentante il "fuoco"), Terremoto (la "terra"), Spirito (l'"aria") e Mondi Sommersi (l'"acqua"). ^ Anna Marson, Archetipi di territorio, Alinea 33 ' (3 150 parole) - 16:40, 20 apr 2021

