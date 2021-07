La definizione e la soluzione di: Estrazione di cilindri rocciosi per fini geologici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : carotaggi

Curiosità/Significato su: Estrazione di cilindri rocciosi per fini geologici

Altre definizioni con estrazione; cilindri; rocciosi; fini; geologici; Giochi con l'estrazione; Gradini cilindrici; Contenitori cilindrici di latta; Scorrono nei cilindri; Cilindri fatti con i tappeti; Scoscendimenti rocciosi; I famosi picchi rocciosi di Capri; Jan che dipinse il Ritratto dei coniugi Arnolfini; Costituito da elementi tra loro affini; Le sue creazioni finiscono in gioielleria; I confini della Svezia; Ultime Definizioni