La definizione e la soluzione di: Effettuare un balzo in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : saltare

Curiosità/Significato su: Effettuare un balzo in aria Capriola (sezione Capriola in avanti a mezz'aria) videogiochi d'azione, come Xena o Tomb Raider. Consiste in un balzo in avanti roteando a mezz'aria senza il supporto terreno delle braccia; questo implica 5 ' (760 parole) - 17:44, 21 mag 2021

Il lavoro da casa che si può effettuare grazie al computer; Percorso da effettuare; In certi casi lo si può effettuare alla scadenza; Scandaglio per effettuare ricerche subacquee; Un... rimbalzo del tennistavolo; L'unico che possa afferrare la palla al balzo; Un suono di rim­balzo; La L della forma societaria SRL; Riempito di aria; Il suo blu si usa per medicine contro la malaria; Lo sono fuoco, aria, acqua e terra;