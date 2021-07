La definizione e la soluzione di: Il Domenico giornalista che fu rapito in Siria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : quirico

Curiosità/Significato su: Il Domenico giornalista che fu rapito in Siria Domenico Quirico araba. Nell'agosto 2011 viene rapito in Libia e liberato dopo due giorni . Il 9 aprile 2013, mentre si trova in Siria come inviato di guerra, di lui 5 ' (512 parole) - 23:36, 14 feb 2021

Altre definizioni con domenico; giornalista; rapito; siria; Il Domenico detto Mister Volare; Un Domenico scrittore; Lo è il professore Domenico De Masi; Marco, giornalista esperto di questioni vaticane; Il Feltri giornalista de La Stampa, figlio di Vittorio; Il nome della compianta giornalista Tornabuoni; Il Larry grande giornalista USA; L'Argonauta rapito dalle Ninfe; Lo chiede il rapitore; Rapito... in estasi; Rapito, in estasi; La capitale dell’Assiria; Bashar al _ : è il presidente della Siria; La capitale della Siria; Le alture ta Siria e Israele; Ultime Definizioni