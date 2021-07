La definizione e la soluzione di: Cucito... come un libro!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : rilegato

Curiosità/Significato su: Cucito... come un libro! Legatoria corpo del libro è cucito su nervi in spago o su fettucce di pelle allumata che attraversano la coperta davanti e dietro il morso bloccandola. Un ancoraggio 27 ' (3 618 parole) - 16:43, 14 gen 2021

Altre definizioni con cucito; come; libro; Lembo ricucito; Sono esperti nel taglio e cucito; Cucito ai margini; Un margine ricucito; Piccolo... come 60 secondi!; Appellativo di Cristo come colui che assolve; Come comunicazioni formali e istituzionali; Rimettere in pari, come con un bilancio; Il protagonista del Libro della giungla; Un libro che dà i numeri; La grandezza di un libro; Libroni di altri tempi;