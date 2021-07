La definizione e la soluzione di: Come la pittura... sulle pareti delle grotte!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : rupestre

Curiosità/Significato su: Come la pittura... sulle pareti delle grotte! Pittura rupestre Le pitture rupestri sono pitture riportate sulle pareti di grotte risalenti alla preistoria a partire dal Paleolitico. Nelle stesse grotte sono stati 4 ' (502 parole) - 11:17, 24 gen 2021

