La definizione e la soluzione di: Che sigilla e chiude, come certi nastri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : isolante

Curiosità/Significato su: Che sigilla e chiude, come certi nastri Franco Battiato (categoria nastri d'argento al miglior regista esordiente) magnifiche sull'occhio interiore, che ti consente di vedere l'aura degli uomini: qualcuno ce l'ha nera, come certi politici senza scrupoli, mossi da bassa 154 ' (17 255 parole) - 00:32, 7 lug 2021

Altre definizioni con sigilla; chiude; come; certi; nastri; Ancora sigillate; Si riscalda per sigillare; Chiude molti giacconi; Chiude la classifica; Lo chiude... chi fa finta di nulla!; Chiude il pranzo; Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti; Come un viaggio senza scali; Il carbone usato come combustibile; Cucito... come un libro!; Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti; E' di rigore in certi campi; Un preparato per certi whisky; Le usano certi fumatori; Fiocchi e nastrini; Nastri per guarnizioni; Vendono filati, nastri e bottoni; Cricca di giovinastri; Ultime Definizioni