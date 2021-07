La definizione e la soluzione di: Il carbone usato come combustibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : fossile

Curiosità/Significato su: Il carbone usato come combustibile carbone Se stai cercando altri significati, vedi carbone (disambigua). Il carbone (o carbon fossile) è un combustibile fossile o roccia sedimentaria estratto da 47 ' (5 334 parole) - 03:28, 14 giu 2021

Altre definizioni con carbone; usato; come; combustibile; Un carbone fossile e il suo omologo colore; Il carbone di cui profumano certi whisky; Il focolare a carbone del fabbro ferraio; Lavora nei cunicoli con il carbone; Minerale usato nell'impasto della porcellana; Residuo nero causato nei camini; Era usato per la caccia; Un abito ben poco usato; Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti; Che sigilla e chiude, come certi nastri; Come un viaggio senza scali; Cucito... come un libro!; Combustibile invisibile; Inseriscono il combustibile nel cilindro; Il combustibile dei missili; Un combustibile per il cuoco; Ultime Definizioni