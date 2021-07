La definizione e la soluzione di: Calzature aperte come le infradito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ciabatte

Curiosità/Significato su: Calzature aperte come le infradito Calzatura Sandali: sono aperti, legati alla caviglia. Ciabatte: completamente aperte, non legate in nessun modo. infradito Zori Zoccoli: Calzature interamente o 7 ' (949 parole) - 17:15, 24 mar 2021

Altre definizioni con calzature; aperte; come; infradito; Le calzature più fresche; Il mobiletto in cui si ripongono le calzature; Calzature esageratamente alte; Calzature monastiche; Corre ad ali aperte; Gare aperte a tutti; E' tipica di molte zone totalmente aperte; Aperte... come pupille; Centenario... come un laico!; Ruzzolata... come un noto gioco a estrazione!; Anagramma di premono che rima con come; Nome generico di prodotti come Girella e Brioss; Ultime Definizioni