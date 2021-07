La definizione e la soluzione di: La Bertè che canta Cosa ti aspetti da me. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Loredana

Curiosità/Significato su: La Berte che canta Cosa ti aspetti da me Loredana Bertè Loredana Berte, in Loredana Berte, 7 novembre 2017. URL consultato il 30 novembre 2017. ^ Loredana Bertè, Sanremo 2019: Cosa ti aspetti da me, testo e 88 ' (9 992 parole) - 19:05, 8 lug 2021

Altre definizioni con bertè; canta; cosa; aspetti; Anna Maria Mazzini cantante; Claudia Lagona cantautrice; Rosalino Cellamare cantautore; Filippo Neviani cantautore; Cosa difficile da capire; Scorrevolezza non viscosa; Il vocabolo il cui suono imita la cosa che significa; Cosa lunga e noiosa; Gli aspetti da esaminare; Ultime Definizioni