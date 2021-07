La definizione e la soluzione di: Area quadrata di cento metri per lato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ettaro

Curiosità/Significato su: Area quadrata di cento metri per lato Piazza del Plebiscito ( Largo di Palazzo) superficie di circa 25 000 metri quadrati la piazza si presenta come una delle più grandi della città e d'Italia e per questo è quella più utilizzata per le grandi 16 ' (1 617 parole) - 09:22, 21 apr 2021

