La definizione e la soluzione di: Area piemontese famosa per vini e tartufi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : langhe

Curiosità/Significato su: Area piemontese famosa per vini e tartufi Asti (sezione vini) (disambigua). Asti (Ast in piemontese) è un comune italiano di 74 348 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia piemontese e già capitale dell'antica Astesana 53 ' (5 792 parole) - 16:07, 1 lug 2021

Area quadrata di cento metri per lato; Area geografica; Area circoscritta; Città piemontese sulla Dora Baltea; La cittadina piemontese con il San Carlone; Un piccolo lago piemontese; Famiglia marchionale piemontese; Una famosa commedia di Shakespeare; Famosa via di New York; Famosa Accademia militare statunitense; Regione della Sardegna nota per i vini; Si intendono di vini; Fiuta i tartufi;