La definizione e la soluzione di: Altro nome per il fondoschiena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : deretano

Curiosità/Significato su: Altro nome per il fondoschiena Natiche ( fondoschiena) derivante dal latino culus), fondoschiena, sedere, posteriore, didietro o deretano, identificano una rotondità adiposa sovrastante il muscolo grande gluteo, 11 ' (1 174 parole) - 16:05, 24 giu 2021

