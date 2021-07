La definizione e la soluzione di: Lo è un aggettivo come mio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Possessivo

Curiosità/Significato su: Lo e un aggettivo come mio aggettivo converrà considerare gli "aggettivi determinativi" nella categoria dei determinanti e lasciare il nome "aggettivo" al solo aggettivo qualificativo. Qualche 9 ' (948 parole) - 19:18, 30 giu 2021

Altre definizioni con aggettivo; come; L'aggettivo legato al sogno; Aggettivo per il canarino; Aggettivo di una barriera... a nord dell'Australia; Aggettivo del tessuto rivestito dall'epidermide; È come... una volta; Come il prezzo molto alto; Come non è capace di agire... l'automa; Come ama vivere il single; Ultime Definizioni