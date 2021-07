La definizione e la soluzione di: Un vocabolo per indicare abbondanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iosa

Curiosità/Significato su: Un vocabolo per indicare abbondanza Devi (disambigua). Devi (Devanagari ????) è un vocabolo sanscrito che significa "Colei che risplende", termine adoperato per indicare una divinità femminile. Sin dall'epoca 15 ' (1 685 parole) - 16:34, 13 giu 2021

Altre definizioni con vocabolo; indicare; abbondanza; Il vocabolo il cui suono imita la cosa che significa; Vocabolo come carta o ila; La fine d’un vocabolo; Il vocabolo inglese che indica l'eccesso di prenotazioni; Indicare il giorno sull'assegno; Termine dialettale per indicare uno scarafaggio; Può indicare il motivo; Può indicare moto da luogo; La mitologica dea dell'abbondanza; Abbondanza di particolari; La dea dell'abbondanza; Ultime Definizioni