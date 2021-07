La definizione e la soluzione di: Vaga paura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Panofobia Vaga e persistente paura associata a un male sconosciuto, quindi per qualsiasi cosa. È conosciuta, in psicologia anche come "paura di tutto" o "paura 3 ' (341 parole) - 09:49, 4 giu 2019