La definizione e la soluzione di: Usa i tarocchi per conoscere il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Cartomante

Curiosità/Significato su: Usa i tarocchi per conoscere il futuro Lettura dei tarocchi La lettura dei tarocchi è la pratica di usare i tarocchi per conoscere passato, presente o futuro formulando una domanda, poi disponendo le carte e interpretandole 31 ' (3 432 parole) - 16:16, 2 lug 2021

Altre definizioni con tarocchi; conoscere; futuro; La carta dei tarocchi segnata con il numero 2; Producono mori e tarocchi; Il film che fece conoscere la Mangano; Disconoscere una persona o un credo; E’ addestrato a riconoscere l'odore di un individuo; Permette di conoscere nuove persone in rete; Nel passato c nel futuro; Un no proiettato nel futuro; Porta il nutrimento al futuro neonato; Sono uguali nel futuro; Ultime Definizioni