La definizione e la soluzione di: Uno Stato africano in cui lavorano molte imprese italiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Nigeria

Curiosità/Significato su: Uno Stato africano in cui lavorano molte imprese italiane Italia ( Repubblica Italiana) ·info]), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione 193 ' (21 512 parole) - 02:05, 6 lug 2021

