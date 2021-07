La definizione e la soluzione di: Unità di misura per distanze nautiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : Miglio | Miglio Nautico

Curiosità/Significato su: Unita di misura per distanze nautiche Nodo (unità di misura) Il nodo è una unità di misura per la velocità equivalente ad un miglio nautico l'ora (1,852 km/h). In Italia e in Francia si utilizza spesso, soprattutto 6 ' (626 parole) - 12:01, 16 mag 2021

Altre definizioni con unità; misura; distanze; nautiche; Vivevano nelle comunità religiose di Bruges; Una comunità affiatata; La cifra dopo le unità; Un'unità di misura dell'illuminamento; Misura a distanza la febbre; Una misura di peso usata in vari Paesi dell'Asia orientale; Eroga quantità misurate; Si misura in anni; Si misurano come distanze dalle basi; La nave per le brevi distanze; Tipo di purosangue adatto a correre su medie distanze; Eliminale distanze;