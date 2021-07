La definizione e la soluzione di: In testa al corteo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Co

Curiosità/Significato su: In testa al corteo Corsa all'anello di Narni (sezione Grande corteo Storico) cittadini. In testa al corteo troveranno posto i musici, seguiti dalle "Magistrature Comunali" quindi da quelle "del Pontefice". Seguiranno i Terzieri in base 13 ' (1 335 parole) - 01:19, 23 giu 2021

