La definizione e la soluzione di: Lo c il tessuto di lana e cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Misto

Curiosità/Significato su: Lo c il tessuto di lana e cotone cotone (fibra) tessitura ha origine nella preistoria: frammenti di tessuto di cotone risalenti al V millennio a.C. sono stati rinvenuti nella Civiltà della valle dell'Indo 11 ' (1 200 parole) - 19:44, 2 giu 2021

Altre definizioni con tessuto; lana; cotone; Bustini di tessuto rigido; Detto di tessuto insensibile alla ionizzazione; Tessuto greggio; Il tessuto della Sacra Sindone; __ di Lana: nelle Dolomiti; Il meglio della lana; Un trattamento per cappotti di lana femminili con cui si imita l'aspetto della pelliccia degli animali; Città catalana noto snodo aeroportuale; Un tessuto di cotone per accappatoi; La sigla del cotone; Teli da letto, di lino o cotone; Così è anche chiamato il cotone idrofilo; Ultime Definizioni