La definizione e la soluzione di: Tante sono le civette sul comò in una filastrocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tre

Curiosità/Significato su: Tante sono le civette sul como in una filastrocca versione italiana più famosa è la seguente: "Ambarabá cicí cocó tre civette sul comó che facevano l'amore con la figlia del dottore il dottore si ammaló

