La definizione e la soluzione di: Sono esperti in carrellate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Operatori

Curiosità/Significato su: Sono esperti in carrellate Conferenza di Teheran questioni prettamente militari, delle quali si occuparono in sessione separata gli esperti delle tre parti. La seconda sessione plenaria iniziò al pomeriggio 18 ' (2 398 parole) - 08:55, 30 mar 2021

Altre definizioni con sono; esperti; carrellate; Si possono rubare al sonno; Sono di cuoio o di para; Sono doppie nella traversa; Sono più piccoli degli agnolotti; Raduno di esperti nel settore; Tardivo, vespertino; Giri nei musei al seguito di esperti __ guidate; Si sollecitano quelli degli esperti; Ultime Definizioni