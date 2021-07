La definizione e la soluzione di: La somma pagata per inadempienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Penale

Curiosità/Significato su: La somma pagata per inadempienza Garanzia a prima richiesta (sezione Il rischio di escussione fraudolenta della garanzia e le tutele; altre differenze con la fideiussione; la controgaranzia) (di solito un risarcimento per inadempienza contrattuale) da parte di un soggetto (il garante, tipicamente una banca) per ordine e conto di un ordinante/applicant 25 ' (3 712 parole) - 22:23, 12 giu 2021

