La definizione e la soluzione di: Sicure come certe amiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Fidate

Curiosità/Significato su: Sicure come certe amiche Monster High estremamente dispettosa, con tanto di amiche al seguito. Dotata di un forte accento francese, ella è fin troppo sicura di sé perciò tende a criticare gli 24 ' (2 424 parole) - 18:17, 4 lug 2021

