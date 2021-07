La definizione e la soluzione di: Sacchi per liquidi da nomadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Otri

Curiosità/Significato su: Sacchi per liquidi da nomadi Formicidae (categoria P1417 letta da Wikidata) alle larve. Dal corpo e, in certe specie, da speciali papille attorno alla bocca delle larve, trasudano liquidi particolari e sostanze grasse di cui le 126 ' (11 794 parole) - 15:09, 28 mag 2021

Altre definizioni con sacchi; liquidi; nomadi; Il fiume dei cosacchi; Iniziali di Sacchi; Tela per sacchi; I sacchi delle cornamuse; Caratterizza i liquidi trasudanti da certe ferite; Recipienti per liquidi; Liquidi untosi; Serve per sollevare liquidi; Altro nome del gruppo etnico di nomadi; Nomadi del nordafrica; Gli alti nomadi del Kenia; I nomadi con i dromedari; Ultime Definizioni