La definizione e la soluzione di: Ha Quito per capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Ecuador

Curiosità/Significato su: Ha Quito per capitale Quito Quito, ufficialmente San Francisco de Quito, è la capitale dell'Ecuador, capoluogo della Provincia del Pichincha e sede del Distrito Metropolitano de Quito 35 ' (3 728 parole) - 16:04, 7 giu 2021

Altre definizioni con quito; capitale; La capitale molto vicina alla Sicilia; La capitale dell’Assiria; Lo Stato africano con capitale Windhoek; La capitale estone; Ultime Definizioni