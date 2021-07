La definizione e la soluzione di: In Questura c'è quella operativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Sala

Curiosità/Significato su: In Questura c e quella operativa Questura Questura, in Italia, è un ufficio del dipartimento della pubblica sicurezza con competenza provinciale, alle dipendenze del Ministero dell'interno. È 3 ' (341 parole) - 19:23, 1 mag 2021

