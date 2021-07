La definizione e la soluzione di: Quella molle non ha certamente energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Pappa

Curiosità/Significato su: Quella molle non ha certamente energia Compressore (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) vapore) mediante l'impiego di energia meccanica che viene trasformata dal compressore in energia potenziale o energia di pressione. Il compressore si 18 ' (2 316 parole) - 16:17, 24 apr 2020

Altre definizioni con quella; molle; certamente; energia; E' vastissima quella di Baffin; Molte persone non hanno quella che dimostrano; Bond ha quella di uccidere; E' famosa quella de' Tolomei; Un latticinio molle; Il tessuto molle che circonda il dente; Celebre formaggio a pasta molle della Normandia; Mobile con le molle; Sì, certamente!; Ma certamente!... a Parigi; Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca!; Certamente!; Fornisce energia elettrica; Senza energia, spossato; Un deposito di energia; Impianto industriale che brucia combustibili e li trasforma in energia; Ultime Definizioni