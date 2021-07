La definizione e la soluzione di: Un preparato per certi whisky. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Malto

Curiosità/Significato su: Un preparato per certi whisky Winston Churchill (categoria Vincitori del premio Nobel per la letteratura) somma a poker contro Harry Truman. Per quanto riguarda il rapporto con l'alcool, Churchill apprezzava in particolare whisky, brandy e champagne. Parlava spesso 389 ' (41 439 parole) - 19:02, 7 lug 2021

Altre definizioni con preparato; certi; whisky; Il preparatore della squadra sportiva; Preparato per essere mangiato; Cocktail preparato con vodka e liquore di caffè; Un preparato del barman; Le usano certi fumatori; Giovano per certi dolori artritici; Albero da cui certi cascano; Io... in certi casi; Il carbone di cui profumano certi whisky; Il Regal whisky scozzese; A cubetti nel whisky; Si aggiunge al whisky per stemperarlo; Ultime Definizioni