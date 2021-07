La definizione e la soluzione di: Pesci per spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Sarde

Curiosità/Significato su: Pesci per spaghetti Colatura di alici di Cetara attraverso teli di lino, ed è quindi pronto per gli inizi di dicembre. Viene usata tipicamente per condire gli spaghetti e le linguine che debbono essere cotte 9 ' (1 071 parole) - 17:10, 18 giu 2021

Altre definizioni con pesci; spaghetti; Le fette... di certi pesci; Le pinne dei pesci; E' propria di chi non sa che pesci prendere; Lo sono i pesci con la lisca; Si macina sugli spaghetti alla Carbonara; Molluschi per... spaghetti; Spaghetti cacio e __; La usano i Cinesi per gli spaghetti; Ultime Definizioni