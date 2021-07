La definizione e la soluzione di: La nota che spunta in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Sol

Curiosità/Significato su: La nota che spunta in cielo Giovanni Battista (sezione Assunzione in cielo) punizione divina per la decapitazione di Giovanni. Alcuni antichi salmi sostennero l'idea che Giovanni Battista fosse stato assunto in cielo al tempo della 65 ' (7 000 parole) - 16:28, 29 giu 2021

