Soluzione 6 lettere : Ottuso

Curiosità/Significato su: Non acuto di mente Uomini e topi (romanzo) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) del compagno di avventure, è descritto come piccolo e minuto nel fisico, ma scaltro e acuto di mente. Inoltre, nonostante si lamenti più di una volta del 11 ' (1 319 parole) - 00:37, 15 giu 2021

