La definizione e la soluzione di: Mobiletto appeso in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Pensile

Curiosità/Significato su: Mobiletto appeso in cucina Scolapiatti (categoria Attrezzi da cucina) tipologie di strumenti da cucina come bicchieri o posate. Spesso lo scolapiatti si trova appeso al di sopra del lavello in modo che l'acqua che gocciola 2 ' (263 parole) - 12:04, 8 mag 2020

