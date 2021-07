La definizione e la soluzione di: Fughe in massa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Esodi

Curiosità/Significato su: Fughe in massa Legge marziale (sezione Legge marziale in stato di guerra) Italia occupata dagli Alleati a sud, Mussolini, per evitare ribellioni o Fughe di massa, ed ingrossare il più possibile le file dei soldati della RSI, instaurò 4 ' (485 parole) - 19:00, 25 mar 2021

