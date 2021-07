La definizione e la soluzione di: E' freno o sterzo nell'auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: E freno o sterzo nell auto

Sottosterzo sterzata o in caso di bloccaggio in frenata lasciare il freno e riallineare per un istante lo sterzo) per rimanere nella traiettoria desiderata. È un comportamento 3 ' (343 parole) - 20:29, 2 giu 2021