La definizione e la soluzione di: Il fiume in cui si immergono gli Indù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Gange

Curiosità/Significato su: Il fiume in cui si immergono gli Indu antichi testi indù, una volta un terzo fiume, il Sarasvati, si univa agli altri due fiumi in questo punto. Unendosi a numerosi altri fiumi come il Kosi, Son

