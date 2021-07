La definizione e la soluzione di: Far retrocedere nella gerarchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Degradare

Curiosità/Significato su: Far retrocedere nella gerarchia Valentino Rossi (sezione Influenza nella cultura di massa) «spiata» dello spagnolo alla direzione gara costringe il pesarese a retrocedere all'ultima fila della griglia, dopo che il clan di questi aveva in precedenza 123 ' (12 124 parole) - 11:37, 28 giu 2021

