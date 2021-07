La definizione e la soluzione di: E' famoso per le sue profezie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Nostradamus

Curiosità/Significato su: E famoso per le sue profezie Nostradamus (sezione Le profezie) più famosi e importanti scrittori di profezie della storia. È famoso principalmente per il suo libro Le profezie, che consiste di quartine in rima, raccolte 30 ' (3 536 parole) - 20:20, 27 giu 2021

Altre definizioni con famoso; profezie; E'famoso quello di Giuda; Compose un famoso Bolero; Un famoso canale; Il _ nella neve, famoso romanzo di Rigoni Slern; Predizioni, profezie; E' famoso per le profezie; Ultime Definizioni