La definizione e la soluzione di: Due giorni per ritemprarsi dal lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Weekend

Curiosità/Significato su: Due giorni per ritemprarsi dal lavoro Benito Mussolini (categoria Persone giustiziate per fucilazione) e molti chiesero le sue dimissioni, affinché il "fascismo" potesse "ritemprarsi libero dalle responsabilità dei supremi poteri" (così il ministro delle 284 ' (32 411 parole) - 18:19, 4 lug 2021

Altre definizioni con giorni; ritemprarsi; lavoro; Lo sono la maggior parte dei giorni; Ha 29 giorni negli anni bisestili; I giorni non feriali; Volume sugli eventi salienti... di 365 giorni!; Il capolavoro di Mistral; Animale da stalla e da lavoro; Il capolavoro di Flaubert; I tavoli da lavoro degli impiegati; Ultime Definizioni