La definizione e la soluzione di: Si devono dimostrare in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Teoremi

Curiosità/Significato su: Si devono dimostrare in geometria geometria La geometria (dal latino geometria e questo dal greco antico "?e?µet??a", composto dal prefisso geo che rimanda alla parola ?? = "terra" e µet??a, metria 25 ' (2 768 parole) - 10:36, 5 mag 2021

Altre definizioni con devono; dimostrare; geometria; Devono tenerla i veicoli; Non devono entrare in centro; Devono essere pronti per il 27; Le devono fare gli elettori durante le votazioni; Dimostrare falso e incredibile; Si possono dimostrare geometricamente; Servi per dimostrare la rotazione della Terra; Il mattone in geometria; In geometria è concavo se è più ampio di 180 gradi; In geometria c'è quello greco; In geometria, la tangente all'infinito di una curva; Ultime Definizioni