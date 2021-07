La definizione e la soluzione di: La cialda per la Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ostia

Curiosità/Significato su: La cialda per la Messa Ostia (liturgia) L'ostia è una cialda di pane esclusivamente di farina di frumento, solitamente di forma circolare. Si tratta di pane azzimo, secondo le prescrizioni contenute 5 ' (459 parole) - 00:21, 11 feb 2021

